Sonny Angara bagong LDP president

INIHALAL bilang bagong pangulo ng Laban ng Demokratikong Pilipino (LDP) si Senador ­Sonny Angara, ang political ­party na itinatag ng kanyang ama noong 1988.

Sinabi ni Angara na ang kanyang posisyon sa partido ay isang daan upang maipagpatuloy niya ang mga pangarap ng ama sa partido at sa bayan.

“Sa totoo nga, dapat magsilbing inspirasyon ang aking ama para patu­loy nating isulong ang mga mahahalagang reporma,” saad nito.

Kabilang sa mga reporma ang pagpapalawak ng edukasyon, mas magagandang trabaho, universal health care, at universal social pension para sa senior citizens. “Iilan lang ito sa mga panukalang reporma na dapat nating isulong bilang isang partido. At mapapansin n’yo na lahat ito ay nakatuon sa pagbibigay ng ayuda o suporta sa bawat miyembro ng pamilyang Pili­pino—mula kay bunso hanggang kay lolo at lola,” diin ni Angara.

Hinikayat din nito ang kanyang mga kapartido na gawin ang kanilang makakaya upang gawing “partido ng pamilyang Pilipino” ang LDP.

“Sana magkaisa tayo sa mensahe na lahat dapat sa pamilya ay sinusuportahan at tinutulungan,” dagdag nito.

Samantala, lubos ang katuwaan ni Angara sa patuloy na pagpasok ng kanyang pangalan sa mga senatorial survey.

“Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa patuloy na pagtitiwala sa akin ng ating mga kababayan. Magsisilbi po itong inspirasyon upang lalo nating pagsikapan at isulong ang mga pangangailangan ng bawat pamilyang Pilipino mula sa libreng de-kalidad na edukasyon, tulong pangkalusugan, oportunidad na magkaroon ng disenteng trabaho na may sapat na kita, at suporta sa ating mga senior citizen,” paha­yag ni Angara.