Sonic Clay aabangan

NANGUNA sa nagdeklara ng pagsali ang kuwadra nina Cole Is A Roll at Sonic Clay sa magaganap na 2-Year-Old Maiden Stakes Race na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas sa darating na Linggo.

May distansiyang 1,400 metro, rerendahan sina Cole Is A Roll at Sonic Clay nina former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year awardee Jessie Guce at class A rider Jeffril Zarate, ayon sa pagkaksunod.

Mahuhusay na kabayo rin ang ibang kalahok tampok sina Alalum Falls, Bandido, Buena Bella, Galactus, Istulen Ola, Orange Bell, Stealing Heaven, Sylvia Plath at Wind Master.

Ikakalat sa unang anim na kabayong tatawid sa meta ang P1M guaranteed prize sa event na suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom) sa pamumuno ni chairman Reli De Leon.

Kukubrahin ng owner ng mananalong kabayo ang P600,000, ibubulsa ng may-ari ng pangalawang kabayong tatawid sa meta ang P200,000 habang P100,000 at P50,000 sa third at fourth placers, ayon sa pagkakasunod.

May hahamigin na P30,000 at P20,000 ang owner ng fifth at sixth, habang tatanggap din ng cash prize ang breeder ng winning horse. (Elech Dawa)