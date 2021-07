Sa dinami dami ng karamdaman, at sa dinami dami din ng mga procedures o surgeries, napakadaming bagay o instrumento ang kinakailangan para maayos ng mabuti ang paggamot sa mga ito. Isa na dito ang sonda o foley catheter. Ito ay may kinalaman sa paglabas ng ihi at pagsukat ng dami nito.

Ang pinakaimportanteng ginagawa ng foley catheter ay mailabas ang ihi nang tuloy tuloy na hindi kinakailangan na magtrabaho o contract ang pantog. May tatlong klase ito: ang external/intermittent, indwelling, at suprapubic. Gawa sa matibay na goma o silicone ang mga ito. Ang una ay ipinapasok sa ari ng pasyente, dumadaan sa urethra hanggang umabot sa pantog. Malalaman na umabot na dito kung lumabas na ang ihi. Panandalian lang ang gamit at maaaring ipasok ng ilang beses kung kinakailangan. Ang pangalawa ay halos pareho din, ang pinagkaiba lang, ay mayroong lobo sa dulo ng device. Ito ay nilalagyan ng tubig at kapag lumobo na, maaaring iwanan ng hindi manganganib na matanggal o basta basta tanggalin. Sa pangmatagalan, maaaring maiwan ng tatlong linggo ito bago tanggalin o palitan, depende sa pangangailangan. Ang huli naman ay ginagamit kung may problema sa daanan ng ihi at hindi mailalagay ng maayos o mahirapang ilagay ito. Gumagawa ng daanan sa may puson, kung saan nasa ilalim nito ang pantog, upang mailabas ang ihi.

Ilan sa halimbawa ng paggamit ng foley catheter ay ang mga sumusunod. Urinary retention dahil sa BPH o benign prostatic hypertrophy o di kaya prostatic cancer; matagalang bara na naaapektuhan na ang mga bato o kidneys; kailangan linisin ng tuluyan ang pantog, lalo na kung ito ay naoperahan. May iba pang gamit ang foley catheter. Kabilang dito ang pagtanggal ng ihi sa mga bedridden na mga pasyente; kung kinakailangan sukatin ang fluids para makasiguro na ang naipapasok ay mailalabas din: at huli, ay kung kinakailangan makakuha ng maayos na sample ng ihi para hindi macontaminate dahil sa paligid ng ari, buhok at balat. Kung sakaling ayaw magpapasok ng catheter sa anumang dahilan, mayroon din condom catheter na kung saan may saplot lang na nakadugtong sa dulo, ito ay nagagamit lamang sa mga lalaki.

Dahil may koneksyon ang labas o external environment sa loob ng katawan, kinakailangan na malinis palagi ang foley catheter. Sa katagalan ng gamit, maaaring magkaroon ng impeksyon. Kaya maliban sa palaging linilinis ito ay kinakailangan palitan tuwing 3 linggo, lalo na kung matagalan ang gamit.

Hindi naman basta basta ang paglagay ng foley catheter sa katawan ng pasyente. May indikasyon ang mga ito, at kung talagang kailangan ay sana pumayag na dito.

Hanggang sa susunod ! Keep healthy! Stay safe!

J. RYLAN G. FLORES, MD ay isang orthopaedic surgeon, nutrigenomics practitioner at DNA profiler, fellow ng International College of Surgeons at Philippine Academy of Medical Specialists.