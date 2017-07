SONA sasabayan ng protesta

Nagkampo na sa Mendiola ang iba’t ibang grupo ng militanteng manggagawa.

Nabatid na halos isang linggo nang sarado ang Mendiola at mananatili na nagsasagawa ng kilos protesta hanggang sa sumapit ang ikalawang State of the Nation Address (SONA) ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Lunes.

Kabilang ang mga miyembro ng Kilusang Mayo Uno mula sa iba’t ibang chapter sa bansa Kilos Na Manggagawa, Liga-Southern Tagalog, at iba pa na sinamahan pa ng mga unyon ng manggagawa mula sa iba’t ibang kompanya ang nagkampo na sa Mendiola.

Iginiit ng mga manggagawa na bigo si Pang. Duterte na tuparin ang kanyang pangakong aalisin ang kontraktwalisasyon at endo dahil maraming mga manggagawa pa rin ang biktima ng mga kompanya na nagtitipid sa pasuweldo at benepisyo.

Tinututulan din nila ang deklarasyon ng Martial Law sa Mindanao at ang posibilidad na palawigin pa ito.

Samantala, magsasagawa rin ang iba’t ibang grupo ng mga tsuper at operators ang malaking kilos-protesta sa ikalawang SONA ni Pangulong Duterte bukas.

Sa joint press conference na isinagawa ng PISTON at No To Jeepney Phaseout Coalition (NTJPOC), iniha­yag nila ang kanilang plano na magsagawa ng pangangalampag upang mu­ling ipahayag ang kanilang sama-samang panawagan kay Duterte na huwag ipa­tupad ang jeepney phaseout at korporatisasyon ng public transport na siyang esensya ng huwad at negosyong PUV modernization program na ikinasa ng Department of Transportation (DOTr) at LTFRB.