SONA sagrado dapat — solon; Naintindihan ng Pinoy — M’cañang

Mistulang nawala na umano ang “kasagraduhan” ng State of the Nation Address (SONA) dahil sa mga pagmumura at pagbibiro ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang talumpati nitong Lunes na inabot ng mahigit-kumulang sa dalawang oras.

Sa press briefing kahapon ng legitimate minority, inamin ni Ifugao Rep. Teddy Brawner Baguilat na marami itong nagustuhan sa mga isyung tina­lakay ni Duterte sa SONA.

Gayunpaman, hindi naitago ng mambabatas ang pagkadismaya dahil sagrado dapat ang SONA at hindi lamang ang mga mamba­batas ang kausap ng Pangulo kundi ang taumbayan.

“Para sa akin kasi, ang SONA ay paglalahad mo ng policy. Sagrado ‘yan kasi ang kausap mo dyan is taong bayan, `yung Kongreso and of course nandyan ang diplomatic corps,” ani Baguilat.

Sinabi naman ni Magdalo Partylist Rep. Gary Alejano na pinalakpakan niya ang Pangulo sa pagbibigay ng ibayong suporta sa Armed Forces of the Philippines (AFP).

Gayunpaman, mistu­lang ginamit umano ni Duterte ang pagkakataong ito para bakbakan sa harap ng taumbayan at diploma­tic corps ang kanyang mga kalaban lalo na ang mga bumatikos sa giyera kontra droga dahil sa mga paglabag sa karapatang pantao.

Samantala, kinumpirma ni Presidential Communications Operations Office (PCOO) Secretary Martin Andanar na may inalis si Pangulong Duterte sa kanyang SONA na mula sa 38 ay naging 15 pahina na lamang.

“Mayroon namang talagang naalis sa script from 38 pages naging 15 pages pero ‘yung mga na­kasama doon ‘yung pinakamalapit sa kanyang puso, pinaka-passionate about, nakita naman natin nag-off the script na siya,” sabi ni Andanar sa isang panayam kahapon.

Ang mga pinagtuu­nan umano ng ­pansin ng Pangu­lo ay iyong mga pina­kamalalapit sa kanyang puso tulad ng Ma­rawi siege, anti-illegal drugs campaign, korap­syon, at kapaligiran para mas maintindihan ng nakararaming Filipino.