SONA rally pwede sa UP, PNP alerto

Nakataas ang alerto ng Philippine National Police (PNP) para sa ikalimang State of the Nation Address (SONA) ni Pangulong Rodrigo Duterte ngayong araw.

Ayon kay PNP spokesperson PBGen. Bernard Banac, kasado na ang seguridad at wala naman silang natatanggap na banta. “Ang ating peace and order situation ngayon ay napaka-stable at mababa ang krimen,” saad pa ni Banac sa isang panayam sa radyo.

Sinabi pa ni Banac na mayroong mga magaganap na rally ang ilang grupo sa loob ng University of the Philippines (UP) Campus sa Diliman Quezon City na kanilang papayagan subalit hanggang sa loob lang ito ng campus at bawal sa kahabaan ng Commonwealth Avenue kung nasaan ang Batansang Pambansa na pagdarausan ng SONA ng Pangulo.

Aniya, pinapayagan ito at may kautusan din na bigyan ng assistance ang mga dadalo sa kilos protesta patungo sa UP campus. (Edwin Balasa)