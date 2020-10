Soltones magpapa-Tulfo

LUMABAS hindi lang ang pagiging makatao ni volleybelle Grethcel Soltones kundi ang pagiging maka-aso na rin nito.

Nag-ugat ito sa sinapit ng isang aso mula sa kamay ng isang abusado.

Naghimagsik ang kalooban ng dalaga at hindi nakapagtimping tawagin ang atensyon ng PAWS at ni Raffy Tulfo.

“Sana mapansin to @pawssionproject @PAWSPhilippines #RaffyTulfoInAction. May mga sinaktan sya na aso and correct me if I’m wrong may na patay na din siya,” tweet ni 25-anyos balibolista kasama ang litrato ng ‘abuser’.(Aivan Episcope)