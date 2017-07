Solons atat sa Martial Law extension

Kinuwestyon ng oppo­sition congressmen ang mga mambabatas na tila pinapangunahan umano si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpapalawig ng Martial Law sa Mindanao.

Ayon kay Albay Rep. Edcel Lagman, nagtataka siya kung bakit pinag-uusapan ng mga senador at kongresista ang ekstensyon ng Martial Law gayung hindi pa ito pormal na hinihiling ni Duterte.

Isa ang grupo ni Lagman sa mga naghain ng petisyon laban sa Proclamation No. 216 sa Korte Suprema subalit natalo matapos paboran ng 11 mahistrado ang Martial Law.

“Under the Constitution, while an extension needs the concurrence of the absolute majority of the members of the Congress voting in joint session, any such extension shall be upon the initiative of the President,” diin ni Lagman.

Samantala, sinabi ni Magdalo party-list Rep. Gary Alejano na kapag nagtagal ang Batas Militar hanggang matapos ang termino ni Pangulong Duterte sa 2022 ay wala na itong ipinagkaiba sa ginawa ni dating Pangulong Ferdinand Marcos noong 1972.

“Extending the Martial Law to 2022, as some have recommended, will practically render the constitutional safeguards useless, which was envisioned by the framers of the 1987 Constitution to avoid the repeat of a Marcos-type Martial Law,” dagdag ni Alejano.