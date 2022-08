Solon tatalupan ‘tara’ sa BoC

Ibinunyag ni House Assistant Majority Leader at ACT-CIS Party List Rep. Jeffrey Soriano, na may ilang importers ang humingi ng saklolo sa kanya at hiniling na maimbestigahan ang isang Customs officer na anila’y gumagamit sa kanyang posisyon upang makapangikil .

“May mga importers na lumapit sa atin na nagrereklamo at nagpapatulong maimbestigahan ang isa umanong Principal Examiner sa Port of Manila. Ang sumbong nila, iniipit daw na mailabas ang mga kargamento at container na laman ang kanilang mga produkto at tinataasan ang value nito para makakolekta ng mas malaking “tara”,” ayon kay Soriano.

Anang mambabatas, walang magawa ang mga importers at napipilitang magbigay upang mai-release ang kanilang mga kargamento dahil kung hindi ay maapektuhan lalo ang kanilang negosyo. “Lugi na nga sila dito, dahil minsan umaabot sa P100K hinihingi ,” anang mambabatas.

Tiniyak naman ni Soriano na kaagad siyang maghahain ng House Resolution upang maimbestigahan ang bagay na ito.

“We intend to file a House Resolution investigating this matter. Matagal na may ganyan sa Customs, dapat na talagang linisin. Maraming negosyante, pati na rin ang mga maliliit na negosyante na umaasa sa mga produkto galing ibang bansa, ang nagsara ng negosyo ngayong pandemya dahil na rin sa ganitong pang-aabuso ng kapangyarihan sa Customs. Imbes na makaahon sila, lalo pa silang pinapahirapan at nasasadlak na malugi,” pahayag pa ng Assistant Majority Leader.

Tinukoy pa ni Soriano ang sinabi ni Pang. Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. na ang korapsiyon ay walang puwang sa kanyang administrasyon, partikular na sa Customs.

Nagpahayag rin siya ng tiwala na maaaksiyunan kaagad ito lalo na at kilala ang bagong Customs Commissioner na si Yogi Filemon Ruiz bilang isang aksiyon man, na galit rin sa korapsiyon.