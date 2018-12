Solon nagmukhang adik sa bigote

IMBES na maging macho, nagmukha umanong adik ang isang mambabatas sa ginawang pagpapatubo nito ng balbas at bigote.

Nakarating sa impormasyon ni Mang Teban na marami ang hindi na-impress sa mambabatas dahil hindi ito bumagay sa kanyang estado bilang isang lawmaker.

Bagkus, nagmukha umanong adik ang mambabatas sa pagpapatubo ng balbas at ­bigote dahil sa hindi naman ito makapal tulad ng bigote ni Mr. Swabe o kaya ay kay Hollywood actor Tom Selleck.

Gusto kasi ng mambabatas na magbago ng kanyang imahen tulad ng isang magsasaka upang sa gayon ay mapalapit ang loob sa mga pangkaraniwang mamamayan.

Minsan na kasing nagbalak ang mambabatas na tumakbong bise presidente o presidente ng bansa kaya’t ginagawa ang lahat para mapalapit sa masa, kabilang na dito ang pagpapatubo ng balbas at bigote na naging flop naman sa paningin ng iba.

Pintahan n’yo na: Ang mambabatas na nagmukhang adik sa pagpapatubo ng balbas at bigote ay may asawang bigatin. May letrang ‘P’ sa kanyang pangalan as in pangarap niyang maging Presidente.