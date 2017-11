Solon nag-shopping ng laruan sa abroad

By Boyet Jadulco

Kung ang ibang kababayan natin ay abala na sa pamimili sa Divisoria at Baclaran ng panregalo para sa darating na Pasko, big-time naman itong isang mambabatas dahil sa abroad pa siya namimili ng laruan.

Sa natisod na impormasyon mula sa petmalung impormante ni Mang Teban, bumiyahe raw sa isang bansa sa Asya ang mambabatas upang samahan ang kanyang lodi o idol.

Marami naman daw aktibidad na sinamahan ang mambabatas sa nasabing biyahe at marami rin siyang nakilalang VIPs o mga bigatin sa bansang kanyang pinuntahan.

Naging behave rin daw ang mambabatas dahil hindi ito sumama sa boys night out ng mga kasama niya sa biyahe kahit na mara­ming bar at naggagandahang babae malapit sa kanyang hotel.

Kahit sa dining at sports bar na Hooters, hindi nito pinag-aksayahan ng panahon na silipin man lang ang mga serbidora na halos luwa na ang dibdib sa kasuotan at maiiksing short na ang tawag sa atin ay ‘p_kp_k shorts’.

Mas naglaway pa kamo ang mambabatas sa mga laruan na binibenta sa nasabing bansa kung kaya’t doon niya inubos ang spare time niya.

Katuwiran ng mambabatas, matitibay at original ang mga laruan doon hindi tulad ng mabibili sa Divisoria at sa mga shopping mall sa Pilipinas na puro mga ‘Made in China’.

Ang classic nito, hindi pala panregalo sa kanyang mga inaanak ang biniling laruan sa abroad kundi pang-personal use pala niya ito as in gusto palang maglaro ni kuya.

May letrang R sa pangalan ng mambabatas as in Robot ang weakness niya. ()