Solon kay Imee: Pumutak sa Kamara ‘wag sa media

“Present your case to Congress, not to media”.

Ito ang pantutsada ni Mindoro Oriental Rep. Paulino Salvador “Doy” Leachon kay Ilocos Norte Gov. Imee Marcos matapos bakbakan ng gobernadora ang Mababang Kapulungan ng Kongreso kaugnay sa pagkaka-detain ng Ilocos 6.

“If Gov. Marcos has something to say, she should say it in Congress,” ani Leachon.

Nagpatawag ng press conference si Marcos pagkatapos magpasaklolo sa Korte Suprema na pakawalan ang anim na empleyado ng kapitolyo ng Ilocos Norte na kinontempt ng Kamara.

Hirit ni Leachon, ilang beses nilang inimbitahan sa House committee on good government and public accountability si Marcos para magpaliwanag hinggil sa P66.45 million cash advances sa tobacco excise tax na ipinambili ng mga sasakyan na hindi idinaan sa bidding, subalit hindi ito sumisipot.

Nagpadala na ang komite ng subpoena kay Marcos para dumalo sa pagdinig ng komite sa Hulyo 24.

Sakaling isnabin pa rin ito ng gobernadora, padadalhan na umano ito ng show cause order at hihingan ng komento kung bakit hindi siya dapat patawan ng contempt.

Sa huli kapag hindi pa rin tumalima si Marcos, wala na raw magagawa ang Kamara kundi maglabas ng arrest warrant para arestuhin ang gobernadora.

Nakahanda na rin ang magiging kulungan ni Marcos sa Kamara na hiwalay sa kulungan ng Ilocos 6 na nakadetine simula pa noong Mayo 29.