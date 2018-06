Solon dinaga sa karibal

UMATRAS daw sa isang forum ang isang kongresista maka­raang mamataan sa lugar ang dati nitong kalaban sa halalan.

In fairness sa mambabatas, siya ang tunay na dapat guest sa naturang forum subalit nagpas­yang hindi na dumalo dahil nakita niya ang presensya ng dating alkalde.

Sa kuwento­ ng ating amuyong­, unan­g inimbita­han sa event ang da­ting alkalde­ su­balit tumanggi itong makadalo dahil sa kanyang hectic na schedule­.

Dahil dito, nagdesis­yon ang organize­r ng event na ang kongresista na lamang ang imbitahin para hindi naman sila mawalan ng guest sa event.

Agad namang umoo ang kongresista at dumating sa lugar nang mas ma­aga sa oras ng event.

Gayunman, la­king gulat nito nang pagpasok sa lugar ay namataan agad ang karibal sa politika kaya’t nagpasya na lamang umatras.

Ang ating bidang politiko ay may let­rang A sa kanyang apelyido as in ‘atras-abante’.