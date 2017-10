Solo sa EDSA hindi ubra

Kinontra ng isang kongresista ang suhestiyon ng Metro Manila Development Authority (MMDA) na pagbawalang bumiyahe sa kahabaan ng EDSA ang mga behikulo na driver lamang ang sakay.

“Ang kultura natin ay hindi katulad ng sa ibang lahi na ang kapitbahay at hindi masyadong kilala ay itinuturing na bahagi ng sariling pamilya at pinasasakay sa sariling sasakyan araw-araw. Kapag may okasyon tulad ng excursion, lakad pang-kasayahan, nakakasabay ng Pinoy ang ka-opisina o kaibigan. Paminsan-minsan nakikisakay ang kapitbahay sa kotse ng iba pero hindi iyan madalas,” pagkokomento ni Aangat Tayo Party-list Rep. Neil Abayon.

Binigyang-diin ng Assistant Minority Leader na dapat ikunsidera ng MMDA ang ibang opsyon.

“TNCs (transport network companies) have pooling options. I suggest the MMDA ask the TNCs first for their data on car pooling availment. They should first have data and evidence, not just the old idea of car pooling. I doubt this option is availed of by a significant many,” sabi ni Abayon.

“I have serious doubts as to the implementability and practicality of car pooling. When Filipinos buy their cars they do so for personal, family, and TNVS (Transport Network Vehicle Services) reasons, not for car pooling with strangers or even neighbors. What the MMDA wants is for Filipinos especially in Metro Manila to do it every day. That takes profound cultural, sociological change and cannot be imposed or legislated,” dagdag nito.