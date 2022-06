SolGen Calida napisil na COA chief ni BBM

Itinalaga ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. si Solicitor General Jose Calida bilang bagong pinuno ng Commission on Audit (COA).

Ito ang ininanunsiyo ni incoming Presidential Communications Operations Office (PCOO) Secretary Trixie Cruz-Angeles sa kanyang press conference kahapon.

Ayon kay Angeles, si Calida na kasalukuyang Solicitor General ni Pangulong Rodrigo Duterte ay magpapatuloy ng kanyang serbisyo publiko sa Marcos administration para pangasiwaan ang COA.

Nilinaw naman ng incoming Palace official na kaya wala pa silang napipili para mamuno sa Department of Health, Department of Foreign Affairs at Department of Energy dahil masusi pa ring sinasala ang kuwalipikasyon ng mga pinagpipiliang mga pangalan. (Aileen Taliping/Billy Begas)