SolGen Calida, hadlang sa peace talks

Kinastigo ng isang militanteng ­mambabatas si Solicitor General Jose Calida dahil sa halip na humanap ng paraan para patuloy ang peace talks ay ito pa ang humahadlang para hindi na matupad ang ­pangako ni ­Pa­ngulong ­Rodrigo Duterte na tata­pusin na ang mahigit limang ­dekada nang rebel­yon sa bansa.

Ginawa ni ­Bayan Muna party-list Rep. Carlos Zarate ang nasa­bing pahayag matapos­ hilingin ni Calida sa korte na ipaaressto muli ang mga consultant ng National Democratic Font of the Philippiness (NDFP) na binigyan ng temporary liberty para sa peace talks.

“The SolGen’s move is putting more obstacles on the peace process rather than settling the roots of the armed conflict,” ani Zarate at ginawa umano ito ni Calida kahit wala pang pormal na kautusan si Duterte na huwag nang ituloy ang peace talks.

Magugunita na umatras­ na si Duterte sa peace talks matapos ambusin ang Presidential Security Group (PSG) sa Cotabato kamakailan subalit wala pang ‘formal letter’ para rito.

Sinabi ni Zarate­ na kapag nailabas na ni Duterte ang dokumento­ na magpapatigil na nang tuluyan sa peace talks ay mayroon pa aniyang isang ­buwan bago maipatupad ito at mapawalang-bisa ang Joint Agreement on Security and Immunity Guarantees (JASIG).

Kabilang sa mga binigyan ng temporary liberty ang ­mag-asawang sina Benito at Wilma Tiamzon na nanganganib na muling maaresto kapag inayunan ng korte ang kahilingan ni Calida.

“We denounce the SolGen’s militarist move and we call on Pres. Duterte to rescind it and instead give the peace process a chance to continue and advance the substantive gains so far achieved,” ayon pa kay Zarate.