Solenn tumulong sa mga inabandonang bata

Naluha ang mga fan, netizen sa ipinost ni Solenn Heussaff na photo sa kanyang Instagram, na kung saan ay karga-karga niya ang isang payat na bata.

Bagama’t noon pa man ay alam na namin na ma­laki ang puso ni Solenn sa mga batang inabandona ng mga magulang, mga bata sa kalsada, na hindi siya tulad ng ibang artista na puro pagpapaganda lang ang alam, dahil siya nga ay ginagawa ang sa tingin niya ay makakatulong sa mga paslit.

“My Kalsada exhibit lead me to meeting the beautiful children of Kalipay foundation. Such a heart warming day yet so painful. Find it in your hearts to help our children. Thank you miss Anna and the wonderful fami­ly of Kalipay for all your dedication and passion. So inspiring and human. www.kalipaynegrensefoundation.com Thank you @enjoyglobe and @provenanceartgallery for helping me out too 🙂 #Kalsada #SolennArt,” caption ni Solenn sa naturang photo.

Makikita nga ang paghanga ng mga libong fan sa aksiyon na ‘yon ni Solenn. At kahit ang mister niyang si Nico Bolzico ay naluha sa kabutihan ng puso ni Solenn.

“Babu! You make me cry! Everyday I tried to be as good as a person as you are. Still far! So proud of you!” sabi pa ni Nico.

Well, sana nga ay sundan pa si Solenn ng mga kapwa niya artista sa pagtulong sa mga nangangailangan, na hindi humihingi ng kapalit.

———–

Maine dinalaw ng anino

Ngayong gabi mapapanood ang pagpapatuloy ng ‘The Adventures of Laura Patola & Duwen-Ding’ na bida sina Maine Mendoza at Baeby Baste. Itinuloy nga ni Lola Goreng ang kuwento niya.

Sa kuwento, pinarusahan ng mga elder dwarf si Duwen-Ding dahil sa pagkawala ng kanyang cap. Ang parusa ay maninirahan siya kasama ng mga mortal. Ipinakilala ni Laura si Ding sa kanyang mga magulang bilang kaibigan. Itinago niya na duwende ito. At dito na-realize ni Ding na mahirap ang buhay na walang magic.

At nadiskubre ni Laura na ang nagnakaw ng cap ni Duwen-Ding ay isa na ngayong milyonaryo. Ginamit ni Nitoy ang magic para sa sariling kapakanan.

Sa kanilang pagtulog ay dinalaw sila ng isang anino. At muli, nabitin ang mga apo ni Lola Goreng sa kuwento niya, dahil bigla nitong tinapos.

Abangan sa susunod na Linggo…

———–

‘Mga Salbaheng Manliligaw’ sa Amazing Earth

Saksihan ang kuwento ni Dingdong Dantes sa Amazing Earth, tungkol sa buhay ng mga ‘Pusang Gala’ ngayong gabi. Bongga rin ang kuwento sa Mount Kenya ng Ang Antuking Halaman.

Sa ‘Parada ng mga Pa-Cute’ ay makikita ang mga flamboyance of ‘ice skating’ flamingos in the Andean Mountains as they get ‘in the mood’ by performing a courtship ritual while thri­ving in an unfriendly environment.

Alamin din kung paano mag-mating ang female snow leopards sa Himalayas sa ‘Single Si Mommy’.

Be touched by the story of a female snow leopard who makes an ultimate sacrifice just to protect her young when they become trapped between two rival males in ‘Mga Salbaheng Manliligaw’.

Dingdong also learns more about birds when he meets up with an Amazing Earth hero – a Philippine-based conservation biologist from the Netherlands who shares his passion for Philippine birds. Ang Ama­zing Earth ay dinirek ni Rico Gutierrez.

———–

Pauline, Ashley eeksena sa ‘I-Bilib’

Sina Pauline Mendoza at Ashley Ortega naman ang magpapakitang gilas sa pag-i-experiment sa I-Bilib, featuring Street Genius. Makakasama nila sina Chris Tiu, at ang Moymoy Palaboy.

Masagot kaya nila ang tanong na kaya bang mabuhay ng isang tao na tinamaan ng 1,000,000 volt lightning? At puwede bang magprito ng itlog sa papel?

Samahan sina James at Roadfill as they do a wet and wild experiment sa bilibabol water in a glass challenge! At para sa huling hirit, Ashley will share a rainy day lifehack that will save your backpack from getting wet!