Solenn, Nico, Tili pinaiyak mga fan

Nakabalik na ng bansa ang mag-amang Nico Bolzico at Tili mula kasa kanilang naging bakasyon sa Argentina.

Dito nakasama ni Tili ang pamilya ni Nico habang si Solenn Heussaff naman na kasalukuyang buntis sa second baby nila ay naiwan sa Pilipinas at naka-segway rin sa Paris.

Ang ganda ng ginawang short video ni Nico kunsaan, sa ilang segundo ay naipakita niya kung paano nag-enjoy at naging life ni Tili sa Argentina hanggang sa makabalik sila ng Pilipinas at patakbong yumakap sa na-miss na si Solenn.

Mahigit isang buwan din silang nawala. Sa comment nga, ang daming na-touch sa last clip kunsaan, nagyakap at kitang-kita ang pagka-miss sa isa’t isa ng mag-ama.

At sabi nga ni Nico, name-miss man nila ang naging life sa Argentina, pero iba raw talaga ang pagka-miss nila kay Solenn.

“We miss the horses, the calves, the farms, the green fields, our new friends, our pinsans, our abuelos, our tios, the plaza, the parks; we miss everyone and everything from our second home; but nothing compares to how much we missed mama!” (Rose Garcia)