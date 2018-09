Solar Franchise ng anak ni Loren brinaso

PINALAGAN ni Senior Deputy Minority Lea­der at Buhay Party-list Rep. Lito Atienza ang diumano’y pagratsada sa panukalang batas na magkakaloob ng tinaguriang ‘mega solar franchise’ sa Solar Para sa Bayan Corporation (SPBC) na pagmamay-ari ni Leandro Leviste na anak ni Senadora Loren Legarda na ilang beses natalo sa vice presidential election.

Si Legarda rin ay sinasabing atat nang maupo sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) matapos na ipangako sa kanya ni Pangulong Rodrigo Duterte ang puwesto.

Nabatid na inap­rubahan na ng House committee on legislative franchises sa ilalim ng pamumuno ni Palawan Rep. Franz Alvarez ang House Bill No. 8179 para bigyan ng prangkisa ang kompanya ni Leviste na makapag-operate ng negosyo nito sa buong bansa.

Ang HB 8179 ay ‘substitute bill’ ng HB 8013 at 8015 na pa­ngunahing inakda nina House Deputy Speaker at Bohol Rep. Arthur Yap at House committee on legislative franchises vice chairperson at Compostela Valley Rep. Maria Carmen Zamora.

Inakusahan ni Atienza ang komite na minadali ang pag-apruba sa panukala dahil dalawang beses pa lamang diumano nagkaroon ng pagtalakay pero lumusot na ito.

“Sabi ko ‘wag nyong mamadaliin ‘yan. Huwag nyiong ire-railroad ‘yan I warned the members of the committee because talagang medyo ni-railroad. Sa (House) Committee on Rules hindi man lang tinake-up, hindi tinake-up basta pasado na. Huwag namang ganyan, sabi ko. Kitang-kita natin ‘yan,” pahayag ni Atienza sa panayam ng Abante kahapon.

Bago tuluyang aprubahan ang panukala ay kinakailangan muna aniyang matiyak na kayang tuparin ng kompanya ang pangako na magkaloob ng murang kuryente.

“Ang kaba ko baka ibebenta lamang niya ang prangkisa na makukuha niya. Nilagyan ko ng probisyon (na) walang bisa itong prangkisa na ito kapag ibinenta,” sabi ni Atienza.

Iginiit ni Atienza na haharangin nito ang pagtatangka na buhusan ng sari-saring insentibo ang kompanya kagaya ng pagbabayad lamang ng 3% franchise tax.

“Hindi ako papayag du’n. Pupunahin ko lahat ‘yan. Nakikiusap ako kay Majority Leader (Rolando) Andaya ‘wag niyang basta ipasok ‘yan. Ibalik niya sa komite at himay-himayin namin,” ayon kay Atienza.

“Ang tanong ng maraming congressman bakit minamadali? Eh dapat mag-ingat tayo nagagamit ang prangkisa sa negosyo. Eh hindi naman dapat. Sa serbisyo dapat ‘yan. Dapat ay makinabang ang mga mamamayan, makinabang ang bayan sa prangkisang iginagawad ng Kongreso. Hindi dapat nanenegosyo ‘yan. ‘Yun lang naman ang pinag-iingatan ko,” pagdidiin pa nito.

Inupakan din ni Atienza ang tila pang-iimpluwensiya diumano ni Senador Legarda dahil anak nito ang may kontrol sa SPBC.

“‘Yun ang pakiusap ng maraming ano eh… alam mo wala akong pakialam kung anak siya ng sino man. Basta ang aking pinagbabasehan kung ano ang kakayahan niya na i-deliver ang pangako niyang murang elektrisidad.”

Napag-alaman din mula sa mapagkakatiwalaang source na tinawagan pa diumano ni Senador Legarda ang mga kongresista at ang Committee Secretariat hinggil sa nasabing panukala sa prangkisa ng kanyang anak.

Maging ang chief of staff din umano ng senador ay tumawag sa Kamara.

“Ipakita niyang kaya niyang gawin ‘yun. Bagong-bagong korporasyon una nga wala pang track record. Ang puhunan niya isang mil­yong piso lang noong una. Dinagdagan, ginawang isang bilyon bago nag-file ng application sa Kongreso,” pahayag ni Atienza.

“Bakit kailangang kumuha tayo ng bagong kompanya na kakawag-kawag pa lamang sa gitna ng dagat. Patunayan niya muna sarili niya na kaya niyang i-deliver ang pangako niya… murang kuryente para sa ating mga mamamayan,” paliwanag ni Atienza.

SPONSOR ART YAP: ANO NGAYON KUNG YAYAMAN PA LEVISTE

Dumepensa at nagbigay ng paglilinaw si Yap sa paratang na binuhusan ng sari-saring insentibo ang SPBC sa panukalang pagkalooban ito ng prangkisa.

“Walang incentives…(‘yung 3% franchise tax lang ang babayaran) Tinanggal na ‘yun. Lahat tinanggal… kung ano lang ‘yung ibinaba­yad ng lahat ng utilities ‘yun lang ang susundin. Walang special incentive ‘yan,” pahayag ni Yap sa panayam ng Abante kahapon.

Iginiit pa nito na kahit magkamal anya ng kita si Leviste sa ipagkakaloob na prangkisa ng Kongreso ay wala namang problema dahil mainam ang hangarin nito.

“Bakit ito parang iniintriga? Even kahit na yumaman pa si Leandro rito. Kahit na ‘yun na nga, yumaman pa siya rito. Kung yumaman siya dahil natulungan niya ‘yung mahihirap na magkaroon ng kuryente saka sa mas mababang halaga ng kuryente eh bakit natin iintrigahin ‘yun? Bakit hindi natin papayagan eh may idea siya,” ayon kay Yap.

Sinalungat din ni Yap ang alegasyon na niratsada umano ang pag-apruba sa panukala.

“Hindi ‘yan minadali. Kasi dumaan ‘yan ng hearing sa (House) committee on (legislative) franchise hindi lang isang beses. Dalawang hearing na minimum na apat na oras ang diskusyon. Full committee, maraming committee members ang nagtatanong. Pagkatapos dumaan din ‘yan ng Rules Committee. Ngayon pag-abot sa plenaryo… sa second rea­ding puwede pa namang magtanong ang kahit na sino dyan, kahit sino puwede pang magtanong, hindi pa tapos ‘yan. May subsidiyo ba? Walang subsidiyo. Tapos they are only going to serve ‘yung mga under serve area,” paglalahad ni Yap.

Ipinaliwanag din ni Yap ang usapin na labag diumano sa Electric Power Industry Reform Act (EPIRA) ang pagkakaloob ng prangkisa SPBC.

“Innovation has made this possible. ‘Yung EPIRA Law ‘yung technology du’n really required big generator,

distribution and transmission. Ngayon dahil sa solar micro grid iba na ‘yung technology nga­yon that’s why this is not contemplated under the EPIRA Law. I can discuss that on the floor also,” ani Yap.

Posibleng ngayong araw, Setyembre 10 ay maisalang na aniya sa plenaryo ang paghimay sa panukala para maaprubahan na ito sa ikalawang pagbasa.