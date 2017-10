Solano nagsinungaling sa Senado

Nagbabala si Sen. Juan Miguel Zubiri na ilalabas ang mga detal­yeng isiniwalat ng Aegis Juris frat member na si John Paul Solano sa exe­cutive session ng Senado noong Setyembre 25 dahil sa pagsisinungaling nito.

“Solano lied to us by saying that he was going to submit his sworn affidavit sa preliminary investigation,” sabi ng senador.

Dalawang beses nang nagsagawa ng preliminary investigation ang Department of Justice sa kaso ng University of Santos Tomas (UST) freshman law student na si Horacio Tomas ‘Atio’ Castillo III pero nalaman ng Senado na wala pang isinusumiteng sworn affidavit si Solano sa kabila ng pangako nito na agad isasapubliko ang mga sangkot sa hazing.

Ayon kay Zubiri, kung hindi pa rin magsusumite ng kanyang sworn affidavit si Solano at papangalanan ang mga miyembro ng Aegis Juris na sangkot sa hazing kay Castillo ay ilalabas nila ang mga isiniwalat nito sa executive session kasama ang mga senador.

Alinsunod sa Senate Rules, bawal ilabas ng mga senador ang pinag-usapan sa executive session maliban na lamang kung bibigyan ito ng permiso ng mayorya ng mga mambabatas sa natu­rang kapulungan.