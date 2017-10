Solano, muling pinag-init ang ulo ng mga senador

Nanggigil muli ang mga senador kay Aegis Juris Fraternity member John Paul Solano makaraan nitong sabihin na atake sa puso ang ikinamatay ni Horacio Castillo III.

Sinabi ni Senador Juan Miguel “Migz” Zubiri na lumilitaw na nais talagang pagtakpan ni Solano ang kanyang mga ka-brod.

“Ngayon naman ay hindi na ang Senado ang ginagago ni John Paul Solano kundi ginagago na niya ang buong Pilipinas. The people cannot be fooled by this quack who is simply out to save his skin and now hunting an escape goat by blaming Atio himself for his own death,” saad ni Zubiri.

Binigyang-diin ni Zubiri na anumang ang kondisyon ng kalusugan ni Atio malinaw na nagkaroon ng hazing na napatunayan sa discoloration ng katawan nito.

“Their alibi clearly shows a massive disrespect for Atio, his Family and the Filipino people. Does he even have proof of his statement?,” dagdag pa ni Zubiri.

Atat naman na si Senador Joel Villanueva sa susunod na pagdinig ng Senado kaugnay sa kaso ni Atio upang matanong si Solano.

Binigyang-diin ni Villanueva na walang sinuman ang maniniwala sa istupidong dipensa ni Solano.

“Show him the picture. Ask anyone in the world if they would believe his stupid defense. Naakagigil yang loko na yan pinagtiwalaan namin nung una na magsasabi ng lahat ng katotohanan. Can’t wait for the newxt hearing,” saad ni Villanueva.

Binigyang-diin naman ni Seandor Francis “Chiz” Escudero na hindi eksperto si Solano para magbigay ng kanyang konklusyon sa kaso ni Atio.

“Paano nya nalaman na may existing heart condition si Atio, hindi naman siya attending physician ni Atio bago nangyari ang insidenteng ito. Ni hindi nga niya siguro kilala si Atio,” pahayag ni Escudero.