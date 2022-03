Sol na-bulls eye dyowa

DOBLENG biyaya ang natanggap ngayon ni former PBA cager Sol Mercado, maapos kasing isapubliko kamakailan ang engagement nila ng nobyang beauty queen na si Sandra Lemonon ay binulgar din nito na magkakaroon na siya ng junior.

Sa kanyang Instagram post ay makikita ang isinagawa nilang gender reveal kung saan blue ang pinaputok na confetti na nangangahulugang lalaki ang ipinagbubuntis ni soon-to-be Mrs. Mercado.

“Loading…,” simpleng caption ng dating Barangay Ginebra star kasama ang video at bible verse.

Maging sa Instagram ni Lemonon ay ramdam kung gaano ito kasaya. “I’ve always imagined myself having a little baby boy, for it to actually happen is a surreal feeling.” (Aivan Episcope)