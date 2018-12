SoKor ug NoKor maghiusa sa Miss Universe 2019, matud ni Chavit

Giingong himoun ang sunod nga Miss Universe pageant sa South Korea.

Sa interview ni kanhi Ilocos Sur Governor Luis “Chavit” Singson sa dzmm, matud niini nga mitabang siya sa Miss Universe Organization aron masiguro ang venue sa Miss Universe 2019.

“Dati na akong tumutulong kasi sa Miss Universe, mula noong ako’y nag-sponsor, taon-taon tumutulong ako sa kanila. Kaya sa Bangkok ginawa, nakatulong din ako. Saka next year, na-arrange ko na, sa South Korea, at sasama ang North Korea, kaya maganda ang exposure ni Catriona ‘pag tinurn-over na, itu-turn over niya sa next Miss Universe, doon ko gagawin sa South Korea,” matud ni Singson.

Dygang pa niini, molarga paingon sa New York si Miss Universe 2018 Catriona Gray sa Huwebes ug mobalik sa nasud sa Enero o sa Pebrero.

Niadtong (Dec. 19), miabot sa nasud si Gray sakay sa private jet ni Singson ug mitugpa kini sa Ninoy Aquino International Airport.

Gikatakda nga mag-courtesy call ang Reyna kang Pangulong Rodrigo Duterte karong adlawa (Dec 20).