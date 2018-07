Sofia tinawag na tanga, bobo sa pagpatol sa fake news

Pinag-initan na naman ng maraming netizen ang Kapamilya actress na si Sofia Andres dahil sa pagpatol at pagsawsaw daw nito sa fake news tungkol kina Justin Bieber at Hailey Baldwin.

May isang gossip news kasi na naglabas na 3 months pregnant na raw si Hailey kaya nag-propose sa kanya si Justin.

Ni-repost daw ito ni Sofia sa kanyang Twitter account at nag-comment ito ng “i knew it!!!!”.

Dahil matagal nang napag-iinitan si Sofia ng mga netizen sa Twitter, sinabihan nila na mabilis naniniwala sa fake news.

Heto ang ilang natanggap ni Sofia na comments:

“Imagine someone in your industry being THAT gullible and desperate to believe any reason at all that would discredit Justin proposing to Hailey with the reason he genuinely loves her? Oh honey.”

“Sa parating suot ni hailey talaga lang na naniwala kayo na 3mos preggy sya..haller naman hindi ka makapag susuot ng ganyan at ang liit ang tiyan nya my pa abs pa tapos 3mos .napagdaanan ko nman maging preggy at sa liit ko na to my baby bump kana sa 3mos na yan.”

“Tanga mo talaga wooooh! Mapapa tangina nalang talaga ako sayo sofia. You’re in the showbiz industry tapos hindi mo alam yung “fake news”. Di ka kasi update tignan mo latest pics ni Hailey may baby bump ba? Ikaw buntisin ko dyan eh. @__magn ikaw na bahala sa bobong to”

“Ang bobo mumsh para maniwala dyan. Yes, gusto mo si Selena para kay Biebs pero tangina??????? Sumusobra ka naman ata.”