Sofia naimbiyerna, tinalakan ang vlogger

Ni Athena Yap

Tumalak sa Instagram kamakailan ang aktres na si Sofia Andres dahil sa isang sikat na YouTube vlogger na nagbahagi ng kanyang negatibong feedback sa isang brand na kanyang ginagamit o ineendorso.

“I am not a hater but why would you make a video like this when you have no idea about the right way of using it. Until…” aniya, sa kanyang Instagram story kamakailan.

Dalawa ang feedback na ibinahagi ng YouTube vlogger na si Tati Westbrook, ang isa ay purong negatibong feedback, habang ang isa naman ay humingi siya ng paumanhin sa mga fan ng naturang produkto na kanyang binigyan ng negatibong feedback.

Anyway, nag-post din mismo sa Instagram feed si Sofia Andres para hikayatin ang mga fan na tangkilikin ang produktong iyon.