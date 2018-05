Sofia Andres inilantad ang sakit, nagpapa-therapy

Lakas-loob ding pinost ni Sofia Andres na sa ngayon ay nag-undergo siya ng therapy sessions para sa kanyang anxiety disorder.

Ayon sa Kapamilya actress, humingi na siya ng professional help para sa kanyang kundisyon na nagdudulot sa kanya ng hindi magandang impresyon lalo na sa mga katrabaho nila sa showbiz particularly sa press people.

Mahaba ang litanyang ipinost niya na intended para sa mahigit tatlong milyong tao na nakakaranas ng kondisyong katulad niya na hindi talaga biro-biro na karamihan ay nami-misinterpret tuloy.

Naging usap-usapan nga ito a few months back nang isulat ng ilang bloggers at press people ang kanyang attitude towards them particularly sa mga presscon ng kanyang movies before.

Muling naulit ito sa isang awards’ night kung saan ay nandedma na naman ito na naging ugat tuloy ng pagkawala ng amor sa kanya ng mga katoto.

Minsan na rin humingi ng paumanhin si Sofia tungkol sa naging aksiyon niya at inamin nga ang kanyang kalagayan, pero this time, ginawan na niya ito ng concrete action sa pamamagitan ng pag-undergo ng therapy session.

Well, we all deserve a second chance at ibigay na natin ito sa kanya, devah?

Malay natin, kapag natapos na niya ang sessions ay isa na siya sa darling of the press, devah?

Malay nga naman natin, huh! (Glenn Regondola)

Kristoffer Martin nawalan ng career dahil sa dyowa?

Itinanggi ni Kristoffer Martin na ang kanyang girlfriend ang dahilan kung bakit tila nananamlay ang kanyang career ngayon. Ipinagdiinan din niya na wala pa siyang balak mag-asawa katulad ng natsitsismis sa kanya.

Isa si Kristoffer sa mga Kapuso actor na masasabi nating magaling umarte at aktor talaga sa tunay na salita nito, pero mukhang nawawala siya sa sirkulasyon at concentration kaya tila nakakalimutan na rin siya.

Pero, nang makatsika­han namin ito, sinabi niyang may mga bagay lamang siyang inaasikaso katulad ng mas lalo pang pagpapaganda ng kanyang katawan, kaya medyo hindi siya gaanong nagpaparamdam sa Kapuso network.

Ganun pa man, pag-arte pa rin ang kanyang gustong gawin, kaya nga raw binubuo na niya ang anumang kulang sa kanya, katulad nga ng magandang physique para na rin sa kanyang sarili at sa pagiging artista niya.

May project pa nga naman siyang ginagawa katulad ng serye ni Alden Richards na Victor Magtanggol. Although, one of those nga lang siya, marami pa rin ang nagtatanong kung kailan siya muling magbibida dahil nakailang serye na rin siya in the past na lead role siya, devah?

Well, sabi nga namin sa kanya, kahit gaano siya kagaling bilang isang artista, pero kung nawawala naman siya sa sirkulasyon ay walang makakaalala sa kanya. Lalo na ngayon na maraming baguhan ang mga pursigido at kasinga­ling din niya, noh!