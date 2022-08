Social media influencer Ramon Natcher nagpabago ng boses

Sa panahon natin ngayon hindi na lingid sa ating kaalaman ang pag papagawa o pag papa enhance ng ating itsura lalo na kung hindi ka ganun ka confident sa iyong physical appearance, sa dami nga nang na didiskubre ng mga eksperto ngayon mapapa salamat Doc ka nalang talaga.

Isa rin nga sa sumailalim sa enhancement ang Social Media Influencer at TikTok Star na si Ramon Natcher, bago ito sa ating pandinig dahil sumabak lang naman si Ramon sa Voice Deepening Surgery kung ang mga transgender woman ay nag papa voice feminization ang mga kalalakihan naman ay maari nang mas palalimin o palagungin pa ang kanilang mga boses.

Bago natin usisain kung anong klaseng operasyon ito kilalanin muna natin kung sino nga ba si Ramon Natcher, sumikat sa larangan ng influencing at mas nakilala pa nang pasukin niya ang mundo ng TikTok na may halos 300k followers na at bukod sa social media. CEO din siya ng PerfectShape.PH bukod jan ay marami pang ibang negosyo si Ramon gaya nang kaniyang sariling resort na tinawag niyang The Natcher Suite at pagbebenta na rin ng mga real estate properties kaya naman mapapa sana all ka nalang talaga (Naol talaga rich kid LOL!).

Kinagiliwan siya ng mga netizen at ng mga chismosa nating kapitbahay dahil na rin sa pagbabahagi niya ng kaniyang personal na buhay travel, business related content, commentary, fitness ideas, property tour at napakarami pang iba.

Pero bago pa man sumikat si Ramon sa social media ay una muna itong nag trabaho abroad at nang makaipon ay umuwi na nang Pilipinas para dito na lamang mag negosyo.

Well going back sa voice deepening surgery ni Ramon tinanong ko sa kanya sa aming off air chikahan kung ano ba ang naisip niya bakit siya nag desisyon na sumailalim sa ganitong klaseng operasyon at aniya.

“Kasi itetake kanila more seriously at may authority and also to much my look kasi siyempre maraming tattoo tas malaki katawan tapos high pitch yung boses kaya nag undergo ako ng voice deepening procedure” Pahayag ni Ramon.

Pero alam niyo ba na bago siya sumailalim sa operasyon ay nag- research muna si Ramon kung saan may gumagawa ng ganitong klase ng procedure at dito nga niya natuklasan na wala pala sa Pilipinas nito kaya naman napilitan siya na lumipad patungong Istanbul, Turkey para hanapin ang doctor na maaring magsagawa ng operasyon.

Sadyang malakas lang rin talaga ang loob ni Ramon pero ayon sa kaniya hindi naman mawawala ang takot na baka hind maging matagumpay ang gagawing procedure kaya naman kahit na mahal ang gagastusin niya ay hinanap talaga niya ang pinaka magaling na Doctor sa Turkey.

“For the last minute talaga natakot ako kinonsult ko yung Doctor. Boses kasi yan baka mawala, baka masira yung boses mo tapos mapipi ka pala diba kaya dun ako sa pinaka expert kahit na mahal” saad ni Ramon.

Ayon pa kay Ramon hindi lang naman mga LGBT community ang lumalapit sa naturang doctor dahil marami na rin siyang napanood na video nang ilang mga influencer sa Europa na nag undergo rin sa ganitong procedure maging ang mga tunay na lalaki rin ay nagpapagawa na rin ng kanilang mga boses, ito ay para hindi napapagkamalan na babae lalo na kapag kausap sa telepono.

Habang lumalalim naman ang aming chikahan natanong ko na rin kung magkano ba ang kaniyang ginastos sa operasyon na ito at ayon kay Ramon ito ay tumataginting lang naman nang humigit kumulang P324K kasama na ang airfare, hotel accommodation at pagkain.

Hindi talaga biro ang gastos kaya kung may plano ka rin na sumailalim sa voice deepening surgery kailangan mo talaga mag ipon hindi lamang ng pera kundi maging lakas ng loob at suporta ng pamilya kaya naman inusisa ko na rin kung ano ba ang naging reaksiyon nang kaniyang kaanak nang siya ay mag desisyon lumipad patungong Istanbul, Turkey.

“Sabi ng Family and Friends ko hindi naman daw kailangan, it’s not necessary pero ayun after surgery tumawag ako sa kanila at napakinggan nga nila sobrang lalim ng boses ko nung una sabi nila parang ibang tao na, kung baga Optimus Prime level na” (Taray…. Forda Transformer lang ang peg charr! LOL!).

Nang amin naman mapag- usapan ang healing process tinatayang aabutin ito ng 8 hanggang 12 buwan at makikita mo na este madidinig mo na ang magandang resulta nang naturang operasyon.

Samantala nagbigay naman ng payo si Ramon para sa mga gusto rin sumailalim sa voice deepening surgery.

“Para sa mga gusto mag undergo ng ganitong surgery lalo na yung mga lesbian siguro pwede ko I advise sa kanila yakapin nila yung gender identity nila bago sila mag undergo ng surgery, just make sure na kailangan they have to do their research first importante yun and they have to go to the right doctor yung specialist para hindi ma put in risk yung health nila” Payo ni Ramon.

Bago naman matapos ang aming chikahan tinanong ko na rin si Ramon kung meron pa ba siyang gustong ipagawa ulit in the future at dagdag ko pa sa kaniya plano ba niyang magpalaki ng pribadong parte ng katawan.

“Di na kailangan LOL! Pero may kilala ako na nagpa ganyan ininject-injeckan yung ano niya. Pero siyempre sa enhancement sa ngayon wala pa pero pag medyo tumanda-tanda siguro hair transplant pag di na talaga kaya” Humahalakhak na pahayag ni Ramon.

Kung gusto niyo naman mga suki mapanood ang isinagawang procedure kay Ramon Natcher maari ninyong bisitahin ang kaniyang official Tiktok account at wag na rin kalimutan I follow para bongga!