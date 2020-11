Sobrang tabatsoy na pulis bawal kay Sinas

RP

Maghihigpit ang Philippine National Police (PNP) sa timbang ng kapulisan ngayong si Police General Debold Sinas na ang kanilang hepe.

Ayon kay Sinas, inutos na niya sa PNP Directorate for Human Resource and Doctrine Development (DHRDD) na bantayan ang body mass index (BMI) ng kanilang hanay para masigurong fit ang mga pulis.

Dahilan ni Sinas, ang pagiging obese ay nagduduot ng iba’t ibang sakit tulad ng diabetes, heart disease na delikado sa mga tinatamaan ng COVID-19.

“Pwedeng mataba, huwag lang masyado. Kasi for the last nine months because of the pandemic, parang konti na lang ‘yung nag-eexercise at gumalaw-galaw. Naging stagnant tayo, so ibabalik namin ‘yun,” saad ni Sinas.

Aniya pa, maging siya ay nagbabawas na ng timbang sa nakalipas na tatlong buwan.

“For the last 3 months, I strictly followed my diet regimen and exercise. Kung kinaya ko at the age of 55, I don’t think ‘yung mga younger sa akin, hindi nila kakayanin,” lahad ng PNP chief.