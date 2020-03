Sobrang kita ng Meralco ibalik sa consumer — Bayan Muna

NAGPAHAYAG ng suporta­ si Bayan Muna chairman Neri Colmenares sa mga hakbangin na pababain ang bayarin sa elektrisi­dad ng Meralco upang mabawasan ang paghihirap ng kanilang mga konsyumer.

Ito ay makaraang maghain ng petisyon ang Matuwid na Singil sa Kuryente (MSK) sa Ener­gy Regulatory Commission (ERC) at inaasahan na agad itong maaaksyunan ng komisyon.

“The petition seeks for a rate reduction for 2019 onwards of at least P0.2852 per kwh to stop the unconscionable profits­ from further accumulating. This will reduce Meralco’s net profits by about P13.4 billion, bringing it down from 25% return on equity to 12% per year as mandated by the Supreme Court as fair for public service monopoly granted by the government,” ayon kay Colmenares.

Aniya, sa regulasyon ay pinayagan ang Meralco na magpataw ng maxi­mum rate sa kanilang mga consumer at tukuyin ang buwis na dapat ikinukunsiderang makatwiran.