Hi there!

Tatlong araw pagkatapos ng grand mediacon ng “Bilangin Ang Bituin Sa Langit” na ginanap sa GMA Coop. building, finally, natuloy na rin ang ina-anticipate kong eksena with the one and only Superstar na si Nora Aunor.

Naganap ito last Friday, February 14 at sobrang kinilig ako nang makaharap at makaeksena ang ating Superstar.

It’s really an honor at isang malaking karangalang makatrabaho si Ate Guy. Lahat naman yata ng artista ay pinapangarap na makasama at makaeksena ang multi-awarded actress.

Ang naramdaman ko po noong first scene ko with Ms. Nora (Aunor) ay kinabahan at kinikig na siyempre kapag nakaharap siya parang normal lang ako pero kapag nakatalikod na siya, tinatapik-tapik ko ‘yung shoulder niya.

Sabi ko kay Yasser (Marta, kapartner at leading man ko sa serye), “kinikilig ako!”

Tapos noong nakita kong parating na sa set at bago pa kami nag-block, kabado talaga ako. Pumunta ako kay Yasser, at inulit kong sabihing “kinilikilig ako, Yasser!”

Totoo po talaga, at least, na-experience ko na first hand na totoo talaga na kapag tumingin ka sa mata niya, as in, parang mawawala ka talaga sa focus mo.

Legit na nawala talaga ako sa lines ko! But I’m so happy and excited to have more scenes with her.

Kasi iba rin naman talaga siyang umarte at totoo po talaga na kapag dumating siya sa set, in cha­racter na agad siya. Hindi mo na siya makakausap as Ms. Nora Aunor kundi ‘yung character na niya. I’m so happy!

Ang “Bilangin Ang Bituin Sa Langit” ay mula sa direksyon ni Laurice Guillen at mapapanood ito sa GMA Afternoon Prime simula sa Lunes, February 24.

Kasama rin po namin sa series sina Ms. Mylene Dizon, Zoren Legaspi, Gabby Eigenmann, Ina Feleo, Isabel Rivas at marami pa pong iba.

Samantala, nasa Music Museum po ako sa Thursday night, at 8 ng gabi. Special guest po ako sa concert ng Ja­panese-based Korean singer na si Jang Hogyo na “Jang Hogyo Live” sa February 20.

Ang iba pang guests sa “Jang Hogyo Live” ay kinabibilangan ng Sexbomb Dancers, Outkast Dan­cers, Yoowi Nakamura, Shekaina Valdehueza at Ruru Madrid.

Mula ito sa produksyon ng Team K at Shift.PH Ma­nagement Inc. at direksyon ni Andrew de Real. Mabibili pa rin ang ticket online sa Ticket World at 891-9999 at box-office ng Music Museum.

Ciao for now! See you next Wednesday mga Kapuso. Diyos mabalos saindo gabos! God bless.