Sobrang kaltas sa suweldo ng titser, kalkalin- solons

Pinaiimbestigahan sa Kamara ang pinapasang kalbaryo ng mga pampublikong guro bunsod ng diumano’y sobrang pagkaltas sa sahod ng mga ito dahil sa mga tambak na utang.

Inihain nina ACT Teachers Rep. Antonio Tinio at Rep. France Castro ang House Resolution No. 1432 na humihirit na magsagawa ng imbestigayson ang Kamara kaugnay sa ligalidad ng inisyung Department of Education (DepEd) Order (DO) No. 38, Series of 2017 na nagkakaltas sa net take home pay (NTHP) ng mga guro.

Kaugnay nito, hinimok ng mga kongresista ang DepEd na kagyat na i-refund ang “arbitrary deductions” sa sahod ng lahat ng mga naapektuhang guro.

Sinasabing umabot sa P100 hanggang P900 na lamang ang natira sa take home pay ng mga guro matapos sabay-sabay na singilin sa kanilang mga loan.

Bunsod ng sunud-sunod na protesta ng public school teachers ay napilitan diumano si DepEd Sec. Leonor Briones na tumalima sa panawagan ng mga guro at naglabas ng DO No. 55 para ilagay sa P4,000 ang limit ng take home pay at mapawalang-bisa ang DO No. 38.

“Despite the issuance of DO No. 55, an investigation must ensue to hold the DepEd’s leadership accountable for its arbitrary issuance of DO No. 38. Damage has already been done to thousands of the department’s personnel and their families,” pagbibigay-diin ni Rep. Castro.

Inilagay aniya ni Briones sa alanganin ang buhay ng mga guro.

Inihayag naman ni Rep. Tinio na paiigtingin pa nila ang patuloy na panawagan para madagdagan ang sahod ng mga guro.