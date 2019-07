Sobrang higpit sa akin

Dra. Margarita Holmes

Dear Dr. Holmes:

I was separated with my husband since 2 yrs, and now meron akong live in partner. Mahal n mahal nya ako na hnd ko naranasan sa asawa ko. Actually i considered him as obsessed tlga ksi po as in sobra paghihigpit nya sa akin.

Over protective, khit tingin sa lalaki hnd pwede at hindi rin ako pwede kausapin ng khit sino lng lalaki. Tumagal ang pagsasama namin ksi naenjoy ko ung ugali nyang gnun ksi feel n feel ko mahal nya ako.

Kso dumating sa point na nasakal na ako ksi nawala mga kaibigan ko. Binago nya ako at narealize ko na hnd na ako ung dating ako. Hnd ako pinapalabas ng bahay n hnd sya ksama. Gngwa nya lahat pra sakin kaso may mga bagay na sobra na hindi n balance. Matatanggap ko nmn po sana ung mga ayaw nya kasi willing ako magbago saknya kaso po ung pinakaayaw ko paulit2 lang nangyayari.

Paranoid sya at sobrang tamang hinala. Natatakot ako sa knya kapag galit sya kasi madalas pinandidilatan nya ako ng mata at kapag ngagalit sya nkilalapit nya mukha nya sa akin na nanlilisik ang mata. Hnhwakan nya ako sa mukha kapag kakausapin at gigil na gigil. Nakakatakot pero mahal ko sya ayaw ko sya iwan. Nagsosorry sya kinabukasan bumabawi kso dra. kapag nakakainom sya lagi nya naiisip ung mga past ko ung x ko ung mga pagkakamali ko. Puro masasakit na salita sinasabi nya sa akin. Mura, malulutong na mura, tanga, bobo, abnormal, at malandi.

Below the belt lahat ganyan sya pag may alak pero pgkagising sa umaga magsosorry hnd na daw uulit. Pro ilang taon n kmi paulit2. Hnggng sa eto na nga ngsawa na ako at natakot ndin sakanya. Mahal na mhal ko sya dra. Ksi sobra sakin lng sya nakafocus at mahal na mahal nya ako. Kso po tama paba na bumalik ako saknya at ipagpatuloy ung pagmamahal ko sknya? Sana po mapayuhan nyo ako. Salamat po. God bless

Steph

Dra. Holmes’ answer will be in Friday’s column

