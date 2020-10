Soberano ‘di totoong inayawan ng ad agency

Nilinaw ni Ogie Diaz, manager ni Liza Soberano, na guest lang ang alaga niya sa webinar ng Gabriela Youth.

“Nag-guest lang po sa webinar ng Gabriela Youth si Liza Soberano. Hindi po siya miyembro ng Gabriela o ng kahit anong partido o partylist.

“Nagsasalita lang po siya bilang babae at kabataan, dahil kilala siya sa kanyang advocacy.

“Wala naman pong masamang sinabi si Liza patungkol sa mga karapatan ng kababaihan at ng kabataan sa webinar na ‘yon.

“Saan pong organisasyon dapat magsalita si Liza na bagay pag-usapan ang tungkol sa women’s and children’s rights na kikilalanin at paiigtingin ang karapatan ng mga babae at mga bata na hindi po siya mare-redtag?” saad ni Ogie.

Tablado rin ang mga kritiko ni Liza na nagsasabi na maraming ahensiya ang umatras para kunin endorser si Liza.

“May bad news ako sa mga nagre-red-tag ke Liza Soberano. May new endorsement siya bec of her advocacy. Okay lang ba sa inyo?” pang-iinis ni Ogie sa mga kalaban. (Dondon Sermino)