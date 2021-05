So vs Carlsen sa FTX finals

NAKATAKDANG magkitang muli sa finals sina Grandmasters Wesley So ng United States at Magnus Carlsen ng Norway nang dispatsahin ang kanilang mga katunggali sa 1st Meltwater Champions Chess Tour 2020-21 sixth leg, FTX Crypto Cup semifinals Linggo.

Draw match na lang ang kailangan ng 27-year-old at Bacoor, Cavite-born na si So, pero pinisak pa rin si GM Ian Nepomniachtchi ng Russia, 2-1 sa online rapid chess Final Four set 2.

Excited makatuos uli ng reigning world Fischer-Random titlist at two-time United States champion si Carlsen, 30, ang current world classical titlist at world No. 1 sa classical at rapid rankings.

“Any match with Magnus, (Carlsen) is a big honor,” ani So na naging US citizen noong February 26.

Matapos ang 2-2 draw sa set 1, kinaldag ni Carlsen si GM Teimour Radjabov ng Azerbaijan, 3-1 sa set 2 semis.

Sa finale, may tig-apat na game sa bawat set, at kung sakaling tabla ang iskor buhat sa dalawang sets, magkakaroon ng third set tiebreaker games.

Hangad ni So ang third title sa Tour makalipas makopo ang opening leg Skilling Open noong November 1.5-0.5 at ang third stage Opera Euro Rapid nitong February 2-5-1.5 sa parehong pag-alpas sa Norwegian woodpusher.

Iuuwi ng winner ang $60K ((2.8M).(Elech Dawa)