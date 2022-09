So mapipiga utak sa Sinquefield Cup

TIYAK na aabangan ng mga Pinoy fan ang pagtulak ng piyesa ni Super Grandmaster Wesley So sa over the board game pagsabak nito sa Sinquefield Cup 2022 na susulong sa Saint Louis, USA simula sa Sabado.

Inaasahang mapapalaban ng todo ang 28-year-old at dating pambato ng Philippine Chess team na si So dahil nagsaad din ng pagsali sina reigning world champion GM Magnus Carlsen ng Norway at No. 3 at 4 sa world rankings na sina GM Ian Nepomniachtchi ng Russia at GM Alireza Firouzja ng France.

Ang ibang kalahok sa 10-player single round robin field ay sina GM Levon Aronian, GM Fabiano Caruana at GM Leinier Dominguez na mga teammate ni Cavite-born So sa US men’s squad.

Kasali rin sina Shakhriyar Mamedyarov ng Azerbaijjan at Maxime Vachier – Lagrave ng France at ang bagong grandmaster at batang pambato ng America na si Hans Nieman.

Wala pang pairing sa torneong may $350,000 prize fund pero magsisimula ang round 1 sa Setyembre 2 sa America (Sabado sa Manila).

Nakalaan ang $100,000 sa magkakampeon, $65,000 sa second at P48,000 sa thid placer.

May hahamigin din na cash prize ang fourth hanggang 10th place kaya walang uuwing luhaan sa nasabing prestihiyong chess tournament. (Elech Dawa)