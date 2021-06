So haharabas sa Paris chess

MATAPOS ang impresibong unang over-the-board (OTB) game ni super grandmaster Wesley So sa katatapos na Superbet Chess Classic ng Grand Chess Tour sa Sheraton Bucharest Hotel sa Romania ay naghahanda ulit ito sa susunod na sasabakang tournament.

Sumalo si 27-year-old So sa second hanggang fourth subalit lumanding sa third place matapos ipatupad ang tiebreak points.

Nakalikom si So ng limang puntos sapat upang ibulsa ang $45,000 (P2.1 million) sa opening leg ng tour.

Nakatakdang tumungo si Bacoor, Cavite native So sa France para lahukan ang Paris Rapid at Blitz, ang second leg ng Tour kung saan nakataya ang total pot na $150,000.

Si So ang dating pambato ng Philippine chess team bago nagpalit ng federation may pitong taon na ang nakalilipas.

Sapol nang umatake ang coronavirus (COVID-19) nakaraang taon ay itinigil ang lahat ng sporting games, kasamang naperwisyo ang Olympics at mga chess tournament.

Nagkaroon ng chess event pero puro online ang bakbakan. (Elech Dawa)