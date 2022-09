So dausdos sa pang-4

BUMITAW sa top spot si Grandmaster Wesley So ng Estados Unidos nang matalo kay GM Alireza Firouzja ng France sa eight at penultimate round ng 2022 Sinquefield Cup sa St. Louis, Missouri Linggo ng umaga (oras sa ‘Pinas).

Napako ang 28-year-old, Bacoor, Cavite-born woodpusher sa four points sa 10-player single round robin event habang tatlo ang magkasalo sa tuktok na may 4.5 puntos bawat isa.

Solo sa pang-apat si So sa likuran ni GMs Fabiano Caruana ng USA, Ian Nepomniachtchi ng Russia at Firouzja.

Kailangan ni So na manalo sa last at ninth round kontra teammate GM Leinier Perez-Dominguez at baka masilo pa rin ang korona via tiebreak pts., depende sa resulta ng mga laro nina Caruana, Nepomniachtchi at Firouzja.

Kasalukuyang nasa fifth place si Dominguez bitbit ang 3.5 points. (Elech Dawa)