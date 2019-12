Snoop Dogg napamura sa buwisit

HINDI napigilang maglabas ng himutok ang American rap artist na si Snoop Dogg matapos matalo ang kanyang manok na koponan sa NBA na Los Angeles Lakers.

Makikita sa video na nilabas ni Nick Hamilton (@NickHamiltonLA) sa Twitter ang 48-anyos na rapper na naglalabas ng sama ng loob at nagmura dahil sa pagkakatalo ng LA Lakers sa Los Angeles Clippers, 111-106, sa Christmas game handog ng NBA.

“Patrick Beverly is straight dog, we need to get rid of some ni**as man! Too many holes in our [Lakers] team. I mean it, I say it. Motherfuc***s missing fu**ing 3’s in the end of the fu**ing game.Sorry motherfu***rs,” saad ni Snoop.

Matapos ang mahabang eksplanasyon ay hindi pa natapos ang himutok nito nang napamura pa ito ng pasigaw sa video.

“FU**!!! Fuck my Christmas!” pasigaw ni Snoop. “Can’t beat the fu**ing Clippers. Ya’ll make me sick with this shit,” panapos nito. (Aivan Episcope)