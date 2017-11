Smuggling lalong sisirit sa oil tax

Nagbabala si Senate President Pro Tempore Sen. Ralph Recto na mas maraming magiging smuggler at illegal trader kung mataas ang buwis sa bansa.

“When you put taxes too high, you will create more smuggling and you will create more illicit trade katulad ng nangyari sa sigarilyo,” pahayag ni Recto.

Kasabay nito, sinabi ni Recto na sisikapin niyang harangin ang pagpapataw ng P6 kada litro na excise tax sa produktong petrolyo.

“As much as possible, number 1, tanggalin (excise tax on oil products) dahil meron akong ibang paraan na pwedeng pagkunan ng buwis,” saad ni Recto.

Binigyang-diin ng senador na mas marami pang maaaaring pagkunan ng buwis para sa target na makolekta ng gobyerno sa mga programang nais nitong isulong.

Inihalimbawa nito ang documentary stamps tax na ginagamit sa financial transactions na mas maka­bubuting taasan dahil hindi makakaapekto sa mas maraming tao.

Aminado si Recto na sa ngayon, ang mga probisyon ng tax reform package ay nakaatang lamang sa mga consumer ang pasanin.

“Sa ngayon ang lahat ng tatamaan consumer e. Kung kaya natin gumawa ng paraan na maghanap tayo ng ibang souces of taxes na hindi tatamaan ang consumer,” dagdag pa ni Recto.