Smuggled Hummers ug mga van, ilagamit ni Duterte sa polis ug militar

Inay nga panggub-on ipanghatag ni Presidente Rodrigo Duterte sa militar ug kapolisan ang 14 ka Hummer ug pipila ka mahalong vans nga gisuwayan pagpalusut sa Port Irene sa Sta. Ana, Cagayan.

Sa iyang pakigpulong kagabii sa Joint 68th National Security Council at 69th National Intelligence Coordinating Agency Founding Anniversary Celebration sa PICC sa Pasay, matud sa Presidente nga wala niya gilakip pagpaguba niadtong lunes ang mga gipalusot nga Hummers ug van tungod kay mahomo pa kining magamit sa kapolisan mikitar ug kapolisan.

Ang ubang mahalong vans ipagamit sa local nga kagamhanan sa Cagayan.

Matud sa Presidente nga iyang gimanduan si Cagayan Economic Zone Authority (CEZA) Raul Lambino nga mosulat sa ilang buhatan aron pormal nga mahatag ang hummer ug van.

“Meron doon na hindi ko ipinasira. Iyong vans pati ‘yung Hummer. Nu’ng sinabi ni Atty. Lambino, ‘May Hummer tayo diyan.’ How many — was it 14 or…? I’m sure I heard more than 10. I could not exactly remember what was the figure. But I said do not destroy it because I’ll give it to the military and the police for their use,” matud sa Presidente.

“Kami ilang taon na namin ‘yan naglalaway-laway kami hindi kami maka… Tapos ‘yung mga vans, because they are within the vicinity of the local governments, Cagayan ‘yan eh. Eh ‘di paghati-hatian na lang nila doon kung aabot,” dugang pamahayag sa Presidente.

Gisaksihan ni Presidente Duterte niadtong lunes ang oagguba sa mga gipalusot.nga mahalkng sports car sa Port Irene lakip na ang mga mahalong motorsiklo nga nagkantidad ug P300 milyon.