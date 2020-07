Smith umay sa tsibog ng Disney

Hindi pa man pumapailanlang ang restart ng 2019-20 o 74th NBA season, may ilang mga player na ang umaangal sa pagkain nila habang naka-quarantine sa Walt Disney World sa Orlando, Florida.

Nagdatingan na ang 22 teams sa Orlando na pagdadausan ng pagbabalik laro sa NBA sa darating na Hulyo 30.

Nag-Instagram live show si JR Smith, ang bagong player ng Los Angeles Lakers, hawak ang plastic bowl ng instant macaroni at cheese at giniit, “You want us to eat this s***?”

“I’m just saying bro. You want a Ferrari to run like a Ferrari because you paid for it as a Ferrari, but you keep gassing it up with all this…Chrysler s***”,” pag-angal ng baller.

Maging sina Joel Embiid, Montrezl Harrell, Troy Daniels at Ben McLemore nadidismaya rin base sa kanilang mga post sa social media.

Pero hindi lahat ng players ay nagrereklamo.

Ayon kay Ja Morant ng Memphis Grizzlies kuntento siya at nag e-enjoy.

“My room is fine. The food is fine. I’m not a silver spoon guy,” ani Morant. (Elech Dawa)\