Smith, Dodgers binokya Arizona

KINUMPLETO ni Walker Buehler ang unang shutout ng career, pumitik ng solo homer si Will Smith at binokya ng Los Angeles Dodgers ang Arizona Diamondbacks 4-0 Lunes ng gabi sa Phoenix.

Tatlong hits lang ang binigay ni Buehler, ni-retire ang 15 straight batters mula fourth inning hanggang ninth.

Hindi siya nanlibre ng walk, naka-strike out ng 10 at may tinamaang isang batter.

Bumato ang right-hander ng 108 pitches huli ang fly ball ni Christian Walker para sa final out.

Sa first, umiskor agad sina first two hitters Mookie Betts at Freddie Freeman mula sa double ni Trea Turner para sa 2-0 lead.

Nakarating muli sa home plate si Betts sa fifth sa two-out double ni Max Muncy bago ang 425-foot shot ni Smith sa left-center seats ng Chase Field sa eighth. (VE)