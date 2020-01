SMC-PSA Awards Night sa Marso

Muling pararangalan ang mga top sports achiever sa gaganaping SMC-PSA (Philippine Sportswriters Association) Annual Awards Night sa darating na Marso sa Manila Hotel.

Highlight sa annual awarding handog ng Milo, Cignal TV at Philippine Sports Commission (PSC) ang awarding ng Athlete of the Year na ipagkakaloob ng country’s oldest media organization sa pamumuno ni president Tito S. Talao, sports editor ng Manila Bulletin.

Para sa 2019, dinomina ng mga Filipino athlete ang ilang international tournament sa iba’t ibang paliksahan.

Tinanghal ang Team Philippines bilang overall champion sa Southeast Asian Games sa ikalawang pagkakataon matapos ang 42 taong paglahok sa biennial meet habang ibinandera naman ni Carlos Yulo ang bansa nang tanghalin bilang first Filipino at gymnast mula sa Southeast Asia na nagkapaguwi ng historic gold medal sa 49th Artistic Gymnastics World Championships sa Stuttgart, Germany.

Nasungkit rin ni boxer Nesthy Petecio ang first ever gold para sa featherweight division ng AIBA Women’s World Boxing Championships sa Ulan-Ude Russia habang first Filipino naman na nag-qualify para sa 2020 Tokyo Olympics si Ernest John Obiena matapos nitong malampasan ang Olympic qualifying standard sa men’s pole vault sa isang torneo sa Chiara, Italy.

Bukod sa Athlete of the Year honor, ipapakilala rin sa awards night ang mga recipient ng President’s Award, National Sports Association (NSA) of the Year award, Executive of the Year, Ms. Basketball, Mr. Volleyball, Ms. Golf, Mr. Football, at kauna-unahang Coach of the Year.

Kikilalanin rin sa awards night ang mga magwawagi sa Major Awards, Lifetime Achievement Award, Tony Siddayao Awards, Milo Junior Athletes Award at SEA Games gold medal winners.