SMC pinalakas COVID testing sa NCR

Makikipagtulungan ang San Miguel Corporation (SMC) sa 17 local government unit (LGU) sa National Capital Region para sa pagpapatayo ng mga testing booth sa mga lugar na maraming kaso ng coronavirus disease 2019 (COVID-19).

Bukod sa pagpapatayo ng mga testing booth, magkakaloob din ang SMC ng mga test kit para makapagbigay ng libreng testing sa mga mahihirap na pamayanan.

Ayon kay SMC president at chief operating officer Ramon Ang, ilalagay ang mga testing booth sa mga lugar na kinakailangan nito para madaling makapagsagawa ng pagsusuri.

“This is the best way we can help our local governments ramp up or expand their testing capacity–in particular, for poorer barangays and communities, even as national government takes care of building our mega swabbing centers, which for now will be focused on our returning OFWs,” sabi ni Ang.

Aniya, bagama’t may sariling inisyatiba ang mga pamahalaan lokal sa pagsasagawa ng testing, makatutulong ang donasyon ng SMC upang mapalawak pa ang testing capacity.

“Apart from donating more test kits, we are increasing donation of high-capacity testing machines to help significantly increase the number of tests that can be processed daily to contain the spread of the virus,” sabi pa ni Ang.