SMC pinakabit na mga tren ng MRT-7

Nakapag-install na ang San Miguel Corporation (SMC) ng unang train set para sa Metro Rail Transit (MRT) Line 7 sa Quezon City nitong Sabado at inaasahan ng kompanya na darating ang lima pang inorder sa Hyundai Rotem ng South Korea bago matapos ang taon.

Ayon sa SMC, ang isang train set ay binubuo ng tatlong bagon at pinadala ito sa bansa noong Agosto mula sa Masan Port at dinala sa mga train track malapit sa University Avenue at Tandang Sora matapos dumaan sa Port of Manila.

Ang SMC ang nagpatayo ng MRT-7 na may 22 kilometro ang haba kapag natapos itong gawin. Ikakabit ito sa linya ng MRT-3 at Light Rail Transit (LRT) Line 1 at aabot sa San Jose Del Monte, Bulacan.

Sabi ni SMC president Ramon S. Ang, puspusan ang trabaho ng kanilang mga enhinyero at mga trabahador para matapos ang proyekto at makapagbigay ng komportableng biyahe sa mga pasahero lalo na’t kinakailangan ng mga tao ng karagadagang transportasyon na ligtas. (Eileen Mencias)