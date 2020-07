SMC nagtanim ng 25K bakawan sa Bulacan

Sinimulan na ng San Miguel Corporation (SMC) kahapon ang pagtatanim ng 25,000 mangrove o bakawan sa coastal area sa Hagonoy, Bulacan bilang bahagi ng layunin nitong makapagtanim ng 190,000 mangrove sa 76 hektarya sa lalawigan ng nasabing lalawigan at sa Gitnang Luzon.

Ang inisyatibong ito ay upang pagtuuunan ng pansin ang pagbaha sa lalawigan kung saan itatayo ang pinakabago at pinakamalaking airport na malapit lang sa Metro Manila.

“This project is a major component of our strategy to help solve flooding in Bulacan once and for all. Mangroves are essential to protect against flooding,” wika ni SMC president Ramon S. Ang.

Bahagi rin aniya ito ng mas malaking flood-mitigation strategy para sa Bulacan. Nauna rito ang P1 bilyong plano para hukayin at linisin ang Tullahan-Tinajeros River system na nagsimula na ngayong taon.

Layon ng SMC, sabi ni Ang, na linisin ang mga pangunahing ilog at mga dinadaluyan nito na barado ng mga basura at burak sa nakalipas na maraming dekada kung kaya’t hindi maayos ang pag-agos ng tubig baha patungo sa Manila Bay.

Subalit bukod aniya sa paglilinis sa mga pangunahing daluyan ng tubig, mahalaga rin ang pagtatanim ng mga bakawan dahil napapanatili nito ang marine eco-system at kalidad ng tubig para maging natural habitat ng mga marine specie.