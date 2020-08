SMC, Malolos bishop sinagip mga Bulakenyo

Pinapurihan ni San Miguel Corporation (SMC) president at chief operating officer Ramon S. Ang si Malolos Bishop Dennis Villarojo sa pag-donate ng cash mula sa appraised value ng mga abandonadong kapilya sa mga residente ng mga sitio sa Bulacan, na nakasasakop dito.

Hiniling ni Bishop Villarojo na ang naturang cash value ng mga kapilya na binayaran ng SMC ay ipamigay sa mga residente sa Sitio Pariyahan, Sitio Dapdap, Sitio Bunutan at Sitio Capol.

Ang kabuuang halaga na P2,253,000 ang ipinabigay ni Bishop Villarojo sa 242 na residente ng naturang mga sitio at may karagdagan pang cash assistance na kahilingan ng obispo.

Marami sa mga residenteng ito ay dating caretaker at manggagawa sa mga pribadong fishpond na nagsara na dahil sa madalas na pagbabaha.

“Today, as our country battles the COVID-19 global pandemic, acts of generosity and malasakit towards our fellow Filipinos are what we need. Bishop Villarojo exemplifies this kind of selflessness. We are proud to have helped the people of Taliptip through the efforts of Bishop Villarojo,” wika ni Ginoong Ang.

Ang naturang halaga ay hiwalay pa sa natanggap na tulong ng mga residente na qualified at hindi qualified.