SMC inilaan P1B sa bakuna ng 70K staff

GAGASTOS ang San Miguel Corp. ng P1 bilyon para bakunahan laban sa COVID-19 lahat ng 70,000 manggagawa nito ng libre.

Ayon sa kompanya, nakakuha na ito ng COVID-19 vaccine sa iba’t ibang sources at binabalangkas na ang estratehiya para sa magandang programa sa pagbabakuna sa ilalim ng “Ligtas Lahat” task force sa tulong ng iba’t ibang sangay ng pamahalaan.

Naunang inamin ni SMC president and chief operating officer Ramon S. Ang na tatlong beses siyang nagkasakit ng COVID-19.

“It is our civic duty and our best chance at protecting ourselves and those we love. It is the best thing we can do today to help contain this pandemic, protect the vulnerable, and help speed up economic recovery,” sabi ni Ang.

Boluntaryo ang pagbabakuna laban sa COVID-19 sa SMC ngunit umaasa si Ang na lahat ng mga empleyado nito ay magpapabakuna oras na dumating na ang mga ito.

Ayon kay Ang, mahalaga ang papel na gagampanan ng business sector para mabakunahan ang maraming tao para magkaroon ng tinatawag na herd immunity kung saan magiging konti na lang ang magkakasakit.

Giit pa ni Ang, tanging ang mga bakuna na nabasbasan ng Food and Drug Administration ang gagamitin ng SMC. (Eileen Mencias)