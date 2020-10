SMC Bulacan airport malaking ambag sa ekonomiya

Kinuwestyon ng isang independent advocacy group kung ano ang basehan ng ilang grupo ng mga ekonomista at negosyante na nagsasabing pabigat sa buwis ang proyektong New Manila International Airport ng San Miguel Corporation (SMC).

Itatayo ang P735 bilyong airport project sa Bulakan, Bulacan subalit sinasabi ng ilang ekonomista at negosyante na magiging pabigat ito dahil sa isinulong na tax exemption nito sa Kamara.

“It is counting the chicks before the eggs get fertilized,” sabi ni BenCy Ellorin, convenor ng Pinoy Aksyon, hinggil sa pahayag ng isang grupo na mawawalan ng kita sa buwis ng P1.5 hanggang P2 bilyon kada taon.

Ang tax incentive umano na ibibigay ng Kongreso sa prangkisa ay katumbas naman ng malaking ambag ng SMC sa pagpapatayo ng proyekto na makikinabang ang ekonomiya ng bansa.

Milyong trabaho aniya ang malilikha ng proyekto na kinakailangan ng ating ekonomiya lalo ngayong nahaharap sa COVID-19 pandemic ang bansa. Bukod pa sa sisigla rin ang economic activity sa lugar na pagtatayuan nito at luluwag din ang Metro Manila.