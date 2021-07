SMC arangkada sa Tullahan rehab kahit pandemya

Umabot na ng mahigit 300,000 tonelada ng mga basura at burak ang nahukay sa rehabilitation project ng San Miguel Corporation (SMC) para linisin ang Tullahan-Tinajeros River System.

Target ng paghuhukay ng mga basura at burak na naipon sa ilalim ng ilog na mapigilan na ang pagbaha sa mga lungsod ng Navotas, Malabon at Valenzuela tuwing panahon ng tag-ulan.

Ayon kay SMC president at chief operating officer Ramon S. Ang, kahit limitado ang galawan sa pandemya ay patuloy pa rin ang isinasagawa nilang river cleanup operation para mapalalim at mapalawak pa ang ilog.

Bahagi ang proyektong ito ng mga inisyatiba ng SMC bilang suporta sa Manila Bay Rehabilitation Project ng Department of Environment and Natural Resources (DENR).

“We have been successful so far mainly because of the guidance of the DENR and the Department of Public Works and Highways (DPWH), as well as the support of our local governments and other stakeholders,” sabi ni Ang.